Каким путем будут развиваться СМИ в Казахстане, рассказал глава МИОР

Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал правительства РК

Глава МИОР Аскар Умаров в кулуарах правительства ответил на вопрос, что изменится кардинальном образом в законе "О средствах массовой информации", передает корреспондент NUR.KZ.

Умаров заверил, что все нормы будут обсуждаться с журналистским сообществом.

"Что будет меняться? Будет меняться то, что сегодня необходимо для государства, для общества, для журналистского сообщества. Мы будем это вместе обсуждать, уже есть запросы от журналистских организаций, чтобы обсудить, есть запросы от журналистских правозащитных организаций, есть запрос от экспертов.

Будем обсуждать, поэтому сейчас говорить, что будет конкретно меняться, преждевременно, поскольку будет запрос не только лично от меня, это должен быть общий наш запрос от медийного сообщества", - пояснил министр.

При этом, он добавил, что речь идет о пересмотре действующего закона "О СМИ".

"Давайте создадим рабочую группу. Я не совсем согласен с формулировкой "латание дыр", но, тем не менее, новшества, конечно, в законе быть должны. И это не обсуждается, то есть все предложения журналистского сообщества, экспертов будут учтены.

Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более работоспособными и востребованными нашей аудиторией", - резюмировал он.

Ранее о необходимости пересмотра закона о СМИ высказался глава государства. Сегодня планируемые изменения в законе прокомментировал премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961423-kakim-putem-budut-razvivatsya-smi-v-kazahstane-rasskazal-glava-mior/