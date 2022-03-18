Смаилов высказался о пересморте закона о СМИ

Иллюстративное фото: Mihajlo Maricic / EyeEm/Getty Images

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства сообщил о пересмотре закона "О средствах массовой информации" в Казахстане после обсуждения с журналистами и экспертами, передает корреспондент NUR.KZ.

"В условиях геополитических вызовов особую актуальность имеет усиление роли отечественных СМИ. В этой связи президентом дано поручение о пересмотре закона "О средствах массовой информации".

Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне", - заявил Смаилов.

Позже в кулуарах глава МИОР Аскар Умаров заявил, что для пересмотра закона будет создана рабочая группа.

«При личной встрече можете передать (авт. - пожелания), создадим рабочую группу, будем обсуждать (авт. - закон о СМИ). Все, что нужно для плодотворного развития медиасферы, все будет учитываться. Все предложения журналистов и сообщества будут учтены. Мы говорим о пересмотре закона", - заявил он.

Напомним, о пересмотре закона о СМИ заявил президент Токаев во время своего Послания народу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961418-smailov-vyskazalsya-o-peresmorte-zakona-o-smi/