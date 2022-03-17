Брошенного в больнице Алматы двухлетнего ребенка передадут отцу

Мальчик с медработницей. Фото: almaty.tv

Ребенка, которого несколько месяцев назад бросили в больнице Алматы, передадут отцу. Мужчина смог подтвердить свое отцовство, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Управлении образования акимата города Алматы, 37-летний Мейрбек Тлепбаев является отцом двухлетнего Танирбергена.

"Суд состоялся, ДНК подтвердила отцовство. Как только мужчина сделает свидетельство о рождении ребенка, мы отдадим мальчика отцу", - сообщили в Управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что двухлетний мальчик с сентября 2021 года находится в одной из алматинских больниц. Его нашли на пересечении улиц Саина и Райымбека вместе с мужчиной, который представился его отцом. Однако документы он предоставить не смог. Мать мальчика уехала в неизвестном направлении.

Сам мужчина пообещал сделать документы и найти жилье, пока ребенок остается в больнице, и исчез.

Между тем полицейские Жамбылской области смогли найти бабушку малыша, которая проживает в Мерке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961299-broshennogo-v-bolnitse-almaty-dvuhletnego-rebenka-peredadut-ottsu/