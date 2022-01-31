Двухлетнего ребенка бросили в больнице несколько месяцев назад в Алматы

Ребенок. Фото: instagram.com/zhaloby.almaty

Двухлетний мальчик еще с сентября минувшего года ждет своих родителей в одной из алматинских больниц, передает корреспондент NUR.KZ.

Пост о малыше появился в Instagram-сообществе zhaloby_almaty. Согласно описанию публикации, мальчик оказался в больнице в сентябре и с тех пор его родители не забрали его оттуда.

Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов рассказал корреспонденту NUR.KZ, что ребенка наши 22 сентября минувшего года на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Вместе с ним находился мужчина, который представился его отцом.

Полицейские доставили их в УП Ауэзовского района.

"Мужчина сказал, что является отцом, но документов на него не смог предоставить. По его словам, они приехали из поселка Мерке Жамбылской области.

Мужчина сказал, что мать ребенка бросила и уехала в неизвестном направлении, а ему с ним негде проживать. Он отметил, что ребенок не документирован, так как мать не делала документы", - сообщил Абдрахманов.

Полицейские, видя угрозу жизни и здоровью ребенка, отвезли его на обследование и лечение в больницу. Медики, осмотрев малыша, сообщили, что он здоров.

Дело мальчика в итоге вынесли на Комиссию по делам несовершеннолетних. Там 36-летний отец пообещал, что сделает документы и найдет жилье, пока ребенок будет в больнице.

Однако вскоре после этого мужчина исчез.

"Наши сотрудники неоднократно выезжали в район, где мужчина проживал, искали его, но все безрезультатно. Лишить родительских прав мать и отца возможности нет, так как, не имея на руках свидетельства о рождении, они не могут считаться родителями. Тем не менее мы не оставляем попыток их разыскать", - добавил Абдрахманов.

В ближайшее время орган опеки Ауэзовского района должен подписать акт о присвоении имени и фамилии ребенку.

Далее документы мальчика сдадут в РАГС, ему выдадут свидетельство о рождении и переведут в специализированный Дом ребенка.

В полиции отметили, что ребенок находится под присмотром, за ним ухаживают и обеспечивают всем необходимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953911-dvuhletnego-rebenka-brosili-v-bolnitse-neskolko-mesyatsev-nazad-v-almaty/