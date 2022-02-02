Нашлась бабушка ребенка, брошенного в больнице Алматы 4 месяца назад

Мальчик с медработницей. Фото: almaty.tv

Полицейские Жамбылской области разыскали бабушку двухлетнего мальчика, который больше 4-х месяцев ждет родных в одной из больниц Алматы.

Как сообщает телеканал "Алматы", правоохранителям Жамбылской области удалось отыскать родную бабушку малыша - ею оказалась 58-летняя жительница села Мерке.

Однако, оставят ли мальчика с ней, пока неизвестно - судьбу ребенка будут решать органы опеки.

Отметим, о 2-летнем малыше, который больше 4 месяцев живет в больнице Алматы, мы рассказывали ранее. Мальчика нашли полицейские в сентябре на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека. Он сразу привлек внимание стражей порядка, поскольку в прохладный осенний день мальчик был одет в легкую летнюю одежду, а рядом находился отец, который и вызвал подозрение у полицейских.

"По внешнему виду было понятно, что он (отец) не имеет место жительства. В ходе первичных мероприятий было установлено, что он приехал в наш город из Жамбылской области на заработки. Однако устроиться на работу не смог и проживал на улице с маленьким ребенком", - рассказал заместитель начальника городского Департамента полиции Рустам Абдрахманов.

Врачи не нашли никаких отклонений в развитии малыша - он полностью здоров.

Отец мальчика рассказал, что мать ребенка бросила и уехала в неизвестном направлении, а ему с ним негде проживать. Сначала мужчина просил не сдавать сына в детский дом и обещал забрать его, однако позже перестал выходить на связь.

Сейчас Тони - так называют мальчика в больнице - находится под присмотром медиков. Мальчик сыт, здоров и находится в тепле и заботе.

"Мы привыкли к ребенку и он к нам. Он уже начинает говорить. Улыбчивый такой, узнает нас, здоровается. Он полностью здоров. Полноценно питается, свободно играется, общительный мальчик. Ночью мы тоже здесь находимся с ним. Родители, особенно в такой момент, должны быть рядом. Как бы хотелось, чтобы родные нашлись", - отметила педагог-воспитатель детской городской клинической больницы №2 Гуляйым Акрамханова.

История не оставила равнодушными и пользователей социальных сетей. Со сладостями в руках и искренним намерением позаботиться о мальчике алматинцы приходят в больницу до сих пор.

"Узнали, что он находится в этой больнице, решили увидеть его. Жалко ребенка, ведь его вины в этом нет. Каждый ребенок имеет право на счастливую жизнь в окружении заботливых родителей", - добавила жительница города Алия Есенгазиева.

Между тем, в полиции сообщили, что в ближайшее время будет готово свидетельство о рождении ребенка.

"Завтра во второй половине дня свидетельство о рождении получим. Параллельно решается вопрос, чтобы переместить в более благоприятное место. Нами предложен общественный фонд "Адиль". В отношении родителей нами будут приняты решения", - заключил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954127-nashlas-babushka-rebenka-broshennogo-v-bolnitse-almaty-4-mesyatsa-nazad-video/