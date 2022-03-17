Больше 34 тыс. казахстанцев призовут в армию в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Опубликовано постановление правительства об очередном призыве граждан Казахстана на срочную воинскую службу. Согласно документу на портале информационно-правовой системы НПА "Адилет", в 2022 году служить отправится больше 34 тыс. молодых казахстанцев.

Так, документом акимам всех регионов в установленном законодательством порядке поручено организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2022 года граждан мужского пола в количестве 34 668 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

МИИР поручено организовать перевозку военнослужащих, а МВД – усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

Подписал постановление премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что только этой весной на службу в армии призовут более 17 тыс. казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961181-bolshe-34-tys-kazahstantsev-prizovut-v-armiyu-v-2022-godu/