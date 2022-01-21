17 тысяч казахстанцев призовут в армию этой весной

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Министерство обороны Казахстана готовится к весеннему призыву: этой весной служить в армию пойдут 17 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РК.

К началу весенней призывной кампании 2022 года в департаментах, управлениях и отделах по делам обороны изучают личные дела и уточняют анкетные данные призывников, с молодыми людьми и их родителями проводят беседы.

"В ходе изучения в обязательном порядке учитываются специальности, полученные призывниками, а также уточняется информация об их моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, телосложении, общем образовании, специальной подготовке и семейном положении.

Особое внимание уделяется тем, кто привлекался к административной или уголовной ответственности, находится под следствием, состоит на специальном учете в качестве членов незаконных общественных объединений или нетрадиционных религиозных течений", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что такой подход позволяет определить качественный состав юношей, готовых к прохождению воинской службы в тех или иных видах и родах войск. Кроме того, проверяется законность оснований для освобождения от призыва, в том числе по состоянию здоровья.

По данным ведомства, ежедневно в призывные пункты приходит 800-900 человек. Изучению подлежат примерно 90 тыс. казахстанцев призывного возраста, а весеннему призыву 2022 года - 17 тысяч человек. Почти 6,5 тыс. из них отправятся на службу в подразделениях Вооруженных сил, остальные будут распределены между Погранслужбой КНБ, Службой государственной охраны и Нацгвардией Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952254-17-tysyach-kazahstantsev-prizovut-v-armiyu-etoy-vesnoy/