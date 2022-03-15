Как казахстанцы отдохнут на Наурыз

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В начале следующей недели казахстанцы будут праздновать праздник прихода весны Наурыз. В общем, как следует из календаря праздничных и выходных дней на официальном портале электронного правительства, жителей страны ждет пять выходных дней подряд.

Казахстанцы, работающие на пятидневке, будут отдыхать пять дней подряд - с 19 марта, субботы, по 23 марта, среду, включительно. Первым рабочим днем будет четверг, 24 марта.

Работающие на шестидневке граждане отдохнут на один день меньше - для них 19 марта, суббота, будет рабочим днем, а выходные будут с 20 по 23 марта включительно. Первым рабочим днем для шестидневки также будет четверг, 24 марта.

С полным календарем праздников и выходных дней на 2022 год можно ознакомиться здесь.

Скриншот: egov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960818-kak-kazahstantsy-otdohnut-na-nauryz/