"Сегодня будет решен": Султанов о сбое в работе интернет-магазина Wildberries

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Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов прокомментировал сбой в работе интернет-магазина Wildberries, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос задали журналисты.

"По Wildberries: у людей с карты списываются деньги просто так, а доставки пропали. Как в этом положении действовать казахстанцам, куда им обращаться? Поступали ли жалобы в ваше ведомство?" - поинтересовались представители СМИ.

Бахыт Султанов ответил, что в курсе сложившейся ситуации.

"Информация о наличии сбоя на порталах ряда таких маркетплейсов у нас есть. Как таковых жалоб пока не было, мы тут же, когда получили информацию (о сбое - прим. ред.), связались с Wildberries: они обещали, что сегодня этот сбой будет решен", - заверил спикер.

Ранее сообщалось, что в работе интернет-магазина Wildberries произошел глобальный сбой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960768-segodnya-budet-reshen-sultanov-o-sboe-v-rabote-internet-magazina-wildberries/