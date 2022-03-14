Глобальный сбой произошел в работе интернет-магазина Wildberries

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Пользователи интернет-магазина Wildberries пожаловались на сбои в его работе, об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

По данным сайта, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в Сети, проблемы в работе Wildberries начались в 9 утра по времени Нур-Султана. В 13:16 были зафиксированы 12 215 жалоб. К 13:31 количество заявок о проблемах работы интернет-магазина пошло на спад ­– 10 614 сообщений. Около 48% пользователей жалуются на работу приложения, 41% клиентов не могут отследить заказ и еще 11% испытывают трудности с загрузкой веб-сайта.

О неполадках в работе Wildberries сообщают пользователи из России и Беларуси. Проблемы с загрузкой приложения наблюдаются и в Казахстане.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети Instagram на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960614-globalnyy-sboy-proizoshel-v-rabote-internet-magazina-wildberries/