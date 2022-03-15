18-летняя девушка бесследно исчезла в Семее

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Волонтеры опубликовали информацию о поиске 18-летней жительницы Семея Румии Нысанбековой. К мероприятиям подключились стражи порядка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации волонтеров, 18-летняя Румия Нысанбекова вышла из дома в Семее 10 марта и с тех пор перестала выходить на связь.

В день пропажи на ней была темно-зеленая куртка, желтая шапка, а также имелся при себе черный рюкзак.

Приметы: рост - 155 см, глаза карие, волосы темно-русые, сутулится.

В ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что 11 марта на канал 102 обратилась жительница Семея с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери Румии Нысанбековой 2003 года рождения. Она пояснила, что девушка около 18.00 часов 10 марта вышла из дома и не вернулась.

"Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что в поисковых мероприятиях задействованы более 100 человек, включая стражей порядка, сотрудников УЧС Семея и водно-спасательной службы. Девушку ищут и ее одногруппники, а также волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960731-18-letnyaya-devushka-bessledno-ischezla-v-semee/