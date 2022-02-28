Походами в нацпарки и музеи хотят заменить школьные занятия в Казахстане

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Министр культуры и спорта Даурен Абаев на правительственном часе в мажилисе заявил о планах запуска "культурной корзины" для казахстанских школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

Даурен Абаев указал на важность обеспечения доступа к объектам культуры для школьников.

"У нас есть проект, мы с Министерством образования (и науки – прим. ред.) выйдем с предложением. Мы хотим внедрить проект "культурная корзина школьникам", – сказал он.

Суть проекта, с его слов, в том, что каждому школьнику планируется выдать карточки для посещения культурных мероприятий.

"У каждого школьника должна быть своя карточка. В рамках этой карточки он сможет посетить культурные мероприятия, которые проходят, условно говоря, в Нур-Султане.

Там будут посещения музеев, симфонического оркестра, каких-то концертных мероприятий. Потом мы будем анализировать, как они прошли.

Условно говоря, это можно засчитать уроком музыки, если он (школьник – прим. ред.) пойдет на симфонический оркестр, или историческим занятием можно засчитать посещение музеев и так далее. Посещение тематических музеев", – пояснил Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958359-pohodami-v-natsparki-i-muzei-hotyat-zamenit-shkolnye-zanyatiya-v-kazahstane/