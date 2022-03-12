Сильный дождь ожидается в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромета" проинформировал о том, что днем в воскресенье, 13 марта, в городе ожидается сильный дождь, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рекомендовали при неблагоприятных погодных явлениях в целях безопасности принять меры, которые помогут избежать негативных последствий.

В частности, убрать вещи с балконов и лоджий, не прятаться около стен домов, закрывать окна, выходя из дома, отключить все электроприборы, использовать непромокаемую одежду и обувь, подготовить автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы).

Также в ДЧС Алматы советуют оставлять личные машины на стоянках или площадках на безопасном расстоянии от деревьев.

Кроме того, нужно обращать внимание на SMS о возможных ЧС и следить за сообщениями в СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что небольшое потепление ожидается в Казахстане. Также накануне сообщалось, что в пяти регионах страны закрыты трассы из-за непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960380-silnyy-dozhd-ozhidaetsya-v-almaty/