Небольшое потепление ожидается в Казахстане

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Несмотря на календарную весну, в северных областях Казахстана по-прежнему стоит морозная погода. Тем не менее, синоптики прогнозируют небольшое потепление в этих регионах в грядущие выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в северных областях активный антициклон удерживает совсем не весенние температуры воздуха. Однако в ближайшие три дня южный циклон, который принес весеннюю погоду в южные области Казахстана, наконец начнет смещаться и в северном направлении.

Метеорологи обещают жителям Северного Казахстана "короткую передышку" от морозов.

"Южный циклон принесет снег с метелями, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха в ночные часы до 5 - 15 градусов ниже нуля", - говорится в сообщении метеослужбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960212-nebolshoe-poteplenie-ozhidaetsya-v-kazahstane/