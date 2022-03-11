Дороги закрыли в пяти регионах Казахстана из-за непогоды

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Согласно актуальной на 21.00 информации, в пяти регионах Казахстана закрыты трассы из-за непогоды. Об этом сообщает официальная Instagram-страница "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий - в регионе снег, метель, ограничение видимости - введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

"Жаксы - Есиль - Бузулук" с 0 по 82 км, участок от села Жаксы до села Бузулук; "Костанай - Аулиеколь - Сурган" с 232 по 260 км, участок от границы Костайской области до села Сурган; "Жезказган - Петропавловск" с 440 по 595 км, участок от Державинска до границы СКО; "Екатеринбург - Алматы" с 856 по 1247 км , участок от границы СКО до Нур-Султана.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Костанай - Аулиеколь - Сурган" со 108 по 232 км, участок от Аулиеколя до границы Акмолинской области. Из-за непогоды в Акмолинской области введены ограничения и на дорогах СКО - для всех видов автотранспорта закрыты следующие трассы:

"Екатеринбург - Алматы" с 835 по 856 км, участок от села Чистополье до границы Акмолинской области; "Жезказган - Петропавловск" 595 километр, участок от границы Акмолинской области до села Токсан би.

В Западно-Казахстанской области из-за снега, метели и ограниченной видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара - Шымкент" с 266 по 526 километр, участок от села Подстепное до границы Актюбинской области.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в ЗКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Самара - Шымкент" с 526 по 610 километр, участок от границы ЗКО до поселка Кобда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960341-dorogi-zakryli-v-pyati-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/