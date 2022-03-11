Казахстан в 13-й раз примет участие в акции "Час Земли"

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Сегодня в пресс-центре Sputnik Казахстан прошла пресс-конференция, посвященная самой массовой международной экологической акции "Час Земли", передает NUR.KZ.

Указывается, что акция "Час Земли" проводится во всем мире с 2007 года. Ее инициатором стал Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Казахстан принимает участие в акции с 2009 года при поддержке волонтеров. Цель "Часа Земли" – привлечь внимание к необходимости ответственно относиться природе и ресурсам планеты.

Каждый год все страны-участники поднимают одну из наиболее актуальных экологических тем.

В прошлые годы в Казахстане акция уделяла внимание вопросам экологического активизма, экологического следа и защите редких видов животных.

Согласно традиции, для привлечения внимания к данным темам в последнюю субботу марта жители стран с 20:30 до 21:30 отключают свет в своих домах и квартирах. В 2022 году Час Земли в Казахстане приурочен к теме экотуризма.

"Ежегодно более двух миллиардов человек по всему миру принимают участие в акции, и это не только граждане, но и также различные ведомства, крупные компании и общественные организации. Для Казахстана участие в "Часе Земли" станет 13-ым в текущем году.

В Казахстане прекрасная природа, множество национальных парков и заповедников. Все больше людей узнают о них и посещают, дабы прикоснуться к бескрайнему миру дикой природы.

Однако есть и обратная сторона процесса: из-за повышенного интереса к поездкам на природу возникают угрозы для экосистем и популяций диких животных.

Правильно организованный экотуризм очень важен в современном мире, данное направление должно не просто не вредить природе, а помогать ее сохранить", – заявил директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

Председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева добавила, что экономия электричества не является главной целью акции.

"В первую очередь, "Час Земли" – это акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.

Конечно же, само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку на Земле, но подобная акция помогает понять многим людям проявлять экологически ответственное поведение.

В конечном счете, это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу Земли, и в результате даст возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья планеты", - сказала она.

Ранее в столице Казахстана на время акции выключались подсветки резиденции президента РК Акорды, "Байтерека", Триумфальной арки, "Астана Оперы", Назарбаев университета и других крупных объектов города.

В Алматы гасла подсветка гостиницы "Казахстан", ГАТОБ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби и здания университета КБТУ.

"Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана ежегодно поддерживает данную акцию. Пропаганда зеленого образа жизни является одной из основ и необходимых задач экологизации общества.

Также организации, которые примут участие в “Часе Земли”, поднимают престиж зеленого мышления на самих предприятиях.

Это отличная возможность привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам нашей страны, и планеты в целом", – сказал директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Акзан Ширанов.

Отмечается, что на сегодняшний день экологический туризм является одним из самых быстроразвивающихся направлений, на долю которого приходится около 25 процентов мирового туризма.

По данным Всемирной туристской организации, ежегодное число любителей экотуризма увеличивается на 20 процентов.

“Ранее в Казахстане (в акции - прим. ред.) всегда принимали участия в основном крупные города, но с 2019 года мы видим активный рост и среди моногородов.

Также в рамках проекта “Стоп мусор” в наших социальных сетях мы будем делиться информацией о том, как можно полезно провести “Час Земли”, чем можно себя занять во время акции.

К примеру – создание поделок своими руками, и в дальнейшем свои работы можно сдать в общественные организации, которые занимаются благотворительностью”, - рассказала главный менеджер ОЮЛ "Коалиция за "зеленую" экономику и развитие G-Global" Асыл Окапова.

В Казахстане международная акция организована Центрально-Азиатской программой WWF, Ассоциацией экологических организаций Казахстана, Коалицией за "зеленую" экономику и развитие G-Global и Фондом Земли "Устойчивое развитие".

При поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана "Час Земли" будет проходить 26 марта с 20:30 по 21:30 (по времени Нур-Султана).

Подробная информация об акции доступна на сайте earthhour.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960255-kazahstan-v-13-y-raz-primet-uchastie-v-aktsii-chas-zemli/