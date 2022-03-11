Минкульт обратился к казахстанцам из-за ситуации с кинопрокатом

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В ближайшее время проблема проката голливудских фильмов в Казахстане будет решена, пообещали в Министерстве культуры и спорта РК. Накануне под председательством Даурена Абаева прошло совещание по вопросам развития киноиндустрии, сообщается на официальном сайте министерства.

В совещании приняли участие главы всех ключевых отечественных компаний, представленных на рынке кинопроката.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все необходимые переговоры с зарубежными компаниями ведутся.

"Поводов для беспокойства казахстанского зрителя нет", – обратились к казахстанцам в Министерстве культуры и спорта.

Отмечается, что три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures – продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Помимо этого, отечественные кинопрокатчики при участии Минкульта ведут прямые переговоры с компаниями Walt Disney Company и Sony. По заявлениям министерства, серьезных препятствий для достижения соответствующих договоренностей не имеется.

В ведомстве пообещали дополнительно сообщить о результатах переговоров и других подробностях дальнейшей работы казахстанских кинотеатров в сложившихся условиях.

Напомним, что не так давно руководитель компании Kinopark & Kinoplexx Алмаз Малдыбаев заявил о временном закрытии сети кинотеатров. По его словам, большие голливудские компании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять кино Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960199-povodov-dlya-bespokoystva-net-minkult-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-situatsii-s-kinoprokatom/