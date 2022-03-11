Фейковые заявки от своего имени в фонд "Қазақстан халқына" обнаружила казахстанка

Екатерина Сартаева. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Караганде родители детей, страдающих серьезными заболеваниями, просят устранить ошибки на сайте фонда "Қазақстан халқына". Они подают заявки на лечение детей за границей, однако их просьбы исчезают, а вместо них появляются новые - о помощи с жильем и трудоустройством. В фонде прокомментировали ситуацию, передает КТК.

В такой ситуации оказалась карагандинка Екатерина Сартаева. У ее 11-летнего сына Эмиля дилатационная кардиомиопатия – сердечная недостаточность 3-й степени. Ему требуется сложное лечение стволовыми клетками, которое проводят в Китае. Но стоит оно 20 млн тенге. Поэтому родители Эмиля подали заявку в фонд "Қазақстан халқына" в надежде на помощь, но в какой-то момент что-то пошло не так.

"Вышли три непонятные заявки "помощь для себя" от 50-150 тысяч. Но 21 сентября 2021 года этот фонд еще не существовал. Как мы могли подать такую заявку, конечно, непонятно", - рассказала женщина телеканалу.

Напомним, фонд "Қазақстан халқына" был создан по инициативе главы государства после трагических январских событий. Деньги туда жертвуют крупные бизнесмены и компании.

Как рассказала Екатерина телеканалу, она очень надеялась на одобрение заявки на лечение сына. Однако ее заявка исчезла, а вместо нее появились фейковые.

"Заходим, проверяем, нашей основной заявки нет, вообще пусто. Ничего нет. Стали смотреть, а в отклоненных появляются три заявки необычного происхождения, которые мы вообще не подавали. Получается, если в отклоненных, значит, это наши заявки, просто их отклонили. Но я их не подавала, и это фальшивые заявки. Мне нужны деньги на лечение ребенка", - сетует Екатерина.

Как оказалась, с такой ситуацией столкнулась не только она. В соцсетях на исчезновение заявок жаловались и другие родители тяжелобольных детей.

В фонде уже прокомментировали ситуацию. Здесь сообщили, что произошел технический сбой, но повода для паники нет. Все настоящие заявки модераторы обязательно рассмотрят и сообщат о результатах официально.

"Для улучшения работы портала наши айтишники-разработчики портала проводили тестинг. Во время этого тестинга была выявлена эта ошибка, именно с заявкой Екатерины Сартаевой. И эта ошибка уже устранена. Госпожа Екатерина Сартаева может не переживать. Ее заявка рассматривается, и будет ответ", - заверила официальный представитель фонда "Қазақстан халқына" Айкерим Есенали.

В фонде также заверили, что никакой утечки данных, которой могли бы воспользоваться мошенники, не произошло. В организации пообещали также наладить работу call-центра, чтобы граждане могли задать интересующие их вопросы и по телефону. Просят только подождать.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960149-feykovye-zayavki-ot-svoego-imeni-v-fond-qazaqstan-halqyna-obnaruzhila-kazahstanka/