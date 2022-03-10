26-летняя девушка пропала в Нур-Султане (фото)
26-летняя девушка пропала в Нур-Султане - ее ищут уже неделю, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.
Информация о пропаже Сецсембековой Саи появилась в Facebook-группе "Астана - Что? Где? Когда?".
Сообщается, что 3 марта девушка вышла из дома по улице Сыганак и ушла в неизвестном направлении. С тех пор она не выходила на связь.
Приметы Саи: рост 160 см, среднее телосложение, волосы средней длинны темного цвета. Над губой есть шрам.
Девушка была одета в серую куртку с капюшоном, черные брюки и коричневые кроссовки.
В Департаменте полиции Нур-Султана подтвердили, что близкие Саи обратились в полицию с заявлением о пропаже.
"В Управление полиции района Есиль обратилась жительница столицы с заявлением о том, что ее 26-летняя родственница 3 марта текущего года вышла из дома по улице Сыганак в неизвестном направлении и до настоящего времени ее место нахождение неизвестно.
Установлено, что разыскиваемая не в первый раз уходит подобным образом.
На поиски без вести пропавшей ориентирован личный состав столичного департамента полиции, проводятся все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия", - сообщили в столичном ДП.
Ранее сообщалось, что в Чехии пропал 20-летний студент из Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960032-26-letnyaya-devushka-propala-v-nur-sultane-foto/