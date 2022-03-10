26-летняя девушка пропала в Нур-Султане (фото)

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26-летняя девушка пропала в Нур-Султане - ее ищут уже неделю, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Информация о пропаже Сецсембековой Саи появилась в Facebook-группе "Астана - Что? Где? Когда?".

Сообщается, что 3 марта девушка вышла из дома по улице Сыганак и ушла в неизвестном направлении. С тех пор она не выходила на связь.

Приметы Саи: рост 160 см, среднее телосложение, волосы средней длинны темного цвета. Над губой есть шрам.

Девушка была одета в серую куртку с капюшоном, черные брюки и коричневые кроссовки.

В Департаменте полиции Нур-Султана подтвердили, что близкие Саи обратились в полицию с заявлением о пропаже.

"В Управление полиции района Есиль обратилась жительница столицы с заявлением о том, что ее 26-летняя родственница 3 марта текущего года вышла из дома по улице Сыганак в неизвестном направлении и до настоящего времени ее место нахождение неизвестно.

Установлено, что разыскиваемая не в первый раз уходит подобным образом.

На поиски без вести пропавшей ориентирован личный состав столичного департамента полиции, проводятся все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия", - сообщили в столичном ДП.

Ранее сообщалось, что в Чехии пропал 20-летний студент из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960032-26-letnyaya-devushka-propala-v-nur-sultane-foto/