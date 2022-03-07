59-летняя Деми Мур появилась на парижской неделе моды в пиджаке на голое тело

Деми Мур. Фото: Stephane De Sakutin/AFP/Getty Images

Известная голливудская актриса Деми Мур появилась в стильном и откровенном образе на показе модного бренда, который проходил в рамках недели моды в Париже.

На модном показе от Saint Laurent 59-летняя Деми Мур предстала в классическом черном костюме, пиджак которого был надет на голое тело. Дополнила образ звезда ярко-синими кожаными перчатками и драгоценным ожерельем.

Фото своего "лука" актриса выложила на своей странице в Instagram. В комментариях поклонники восхитились образом знаменитости и ее молодой внешностью

"Ты выглядишь восхитительно", "Ваууууу", "Я никогда не видел, чтобы кто-то сохранял свою красоту так, как ты", "Ты будешь как Шер, никогда не постареешь", "Абсолютно прекрасна", "Ангел", "Вау, королева!", "Ты сексуальна как никогда", – прокомментировали образ звезды подписчики.

Тем не менее, многие отметили, что Деми сильно изменилась после того, как сделала пластику лица.

"Деми больше не выглядит как Деми", "Ты выглядишь прекрасно, но ты мне нравилась и тогда, когда становилась старше и изящней, до того, как изменила свое лицо", "О нет. Ты сейчас выглядишь как весь Голливуд", – написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959534-59-letnyaya-demi-mur-poyavilas-na-parizhskoy-nedele-mody-v-pidzhake-na-goloe-telo/