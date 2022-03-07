Подписан указ об очередном призыве казахстанцев на срочную воинскую службу

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Касым-Жомарт Токаев подписал указ, связанный с очередным призывом граждан Казахстана на срочную воинскую службу. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указ носит название "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года".

Им президент постановил:

1. Уволить в запас из рядов ВС РК, МВД РК, МЧС РК, КНБ РК, Службы госохраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в ВС РК, МВД, МЧС, КНБ, Службу госохраны в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Казахстана, Комитету нацбезопасности, Службе госохраны организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан РК, призванных в ВС РК, МВД РК, МЧС, КНБ, Службу госохраны для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

5. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее президент подписал указ "О проведении встреч акимов с населением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959638-podpisan-ukaz-ob-ocherednom-prizyve-kazahstantsev-na-srochnuyu-voinskuyu-sluzhbu/