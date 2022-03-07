Токаев подписал указ о проведении акимами встреч с населением
Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О проведении встреч акимов с населением". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Своим указом президент постановил:
1. Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов.
2. Акимам областей, городов республиканского значения, столицы:
1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее – календарь), предусматривающий проведение:
- раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;
- ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;
- ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.
В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;
2) ежегодно до 20 января представлять в правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.
3. Акимам всех уровней:
1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;
2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;
3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";
4) обеспечить до проведения встреч с населением:
- создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;
- сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;
- проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;
- организацию объявления о проведении встречи акима с населением:
- за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;
- за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;
5) после проведения встреч с населением:
- проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;
- систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;
- обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;
- ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".
4. Акиматам и аппаратам акимов вовлекать во встречи широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции.
5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) представление в Администрацию президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;
2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;
3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.
6. Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему указу.
7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.
8. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
В соответствии с приложением к указу, утрачивают силу следующие документы:
- Указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
- Указ президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 622 "О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
- Указ президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 272 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
- Указ президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № 403 "О внесении изменений и дополнения в Указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".
Днем ранее президент поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к горожанам и прекратить уплотненное строительство высотных домов рядом с жилыми комплексами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959635-tokaev-podpisal-ukaz-o-provedenii-akimami-vstrech-s-naseleniem/