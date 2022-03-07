Токаев подписал указ о проведении акимами встреч с населением

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О проведении встреч акимов с населением". Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Своим указом президент постановил:

1. Акимам всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов.

2. Акимам областей, городов республиканского значения, столицы:

1) ежегодно до 15 января разрабатывать и по согласованию с маслихатом утверждать гибкий годовой календарь встреч акимов с населением (далее – календарь), предусматривающий проведение:

раз в полугодие не менее одной выездной встречи акима области в каждом районе и городе областного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города республиканского значения, столицы в каждом районе города;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима района в каждом селе, поселке, сельском округе, городе районного значения;

ежеквартально не менее одной выездной встречи акима города областного и районного значения, сельского округа в каждом районе (микрорайоне), селе, поселке, входящем в состав города, сельского округа;

ежеквартально не менее одной встречи акима села, поселка, района в городе.

В случае необходимости допускается корректировка календаря по согласованию с маслихатом;

2) ежегодно до 20 января представлять в правительство Республики Казахстан утвержденный календарь.

3. Акимам всех уровней:

1) проводить по требованию населения и при необходимости встречи с населением вне календаря;

2) обеспечить с учетом технических возможностей проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи;

3) проводить не более одной четверти от запланированного для встречи времени с презентацией доклада, остальную часть времени – в формате "вопросы-ответы";

4) обеспечить до проведения встреч с населением:

создание комиссии по сбору запросов и предложений населения для создания пула проблемных вопросов, в том числе с участием членов собрания местного сообщества и общественных советов;

сбор, анализ запросов и предложений от населения, поступивших на интернет-портал открытых данных и блог-платформу акимов, а также в других формах коммуникации;

проведение информационно-агитационной работы в средствах массовой информации, в том числе в региональных печатных изданиях, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов), в социальных сетях и общедоступных местах;

организацию объявления о проведении встречи акима с населением:

за две недели до дня встречи, проводимой акимом области, города республиканского значения и столицы, района, города областного и районного значения;

за неделю до дня встречи, проводимой акимом села, поселка, сельского округа, района в городе;

5) после проведения встреч с населением:

проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, органов прокуратуры и внутренних дел, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенцией;

систематизировать проблемные вопросы с рассмотрением возможности их финансирования на сессии маслихата;

обеспечить не позднее десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства" информации об итогах проведенных встреч, перечня проблемных вопросов, плана действий по решению проблемных вопросов с указанием конкретных сроков их решения, ответственных исполнителей;

ежеквартально размещать к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства".

4. Акиматам и аппаратам акимов вовлекать во встречи широкую аудиторию заинтересованных лиц, в том числе депутатов маслихатов, представителей партий, общественных организаций и оппозиции.

5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) представление в Администрацию президента Республики Казахстан утвержденных календарей регионов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом;

2) сбор перечня проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и предложений по их решению ежегодно до 15 февраля и 15 августа года, следующего за отчетным годом;

3) размещение на официальных интернет-ресурсах центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и ежеквартальную актуализацию перечня проблемных вопросов, входящих в их компетенцию, из числа поднятых населением по итогам выездных встреч акимов с населением, с указанием путей решения и хода их исполнения.

6. Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему указу.

7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.

8. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

В соответствии с приложением к указу, утрачивают силу следующие документы:

Указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".

Указ президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 622 "О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".

Указ президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 272 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".

Указ президента Республики Казахстан от 7 сентября 2020 года № 403 "О внесении изменений и дополнения в Указ президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 "О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений".

Днем ранее президент поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к горожанам и прекратить уплотненное строительство высотных домов рядом с жилыми комплексами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959635-tokaev-podpisal-ukaz-o-provedenii-akimami-vstrech-s-naseleniem/