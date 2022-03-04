Эвакуация из Украины: третий репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Польши
Третий репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из польского города Катовице, сообщается в официальном Telegram-канале комитета гражданской авиации МИИР РК.
Из Польши он вылетел в 21:55 по времени Нур-Султана, ориентировочное время прибытия воздушного судна в столицу Казахстана - 03:20.
На борту самолета находятся 133 пассажира.
Напомним, что уже 2 репатриационных рейса вернули граждан Казахстана на родину. Один из них приземлился 28 февраля в Алматы, второй - вечером 1 марта в Нур-Султане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959188-evakuatsiya-iz-ukrainy-tretiy-repatriatsionnyy-reys-s-kazahstantsami-vyletel-iz-polshi/