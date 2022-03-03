Посольство Казахстана в Украине: из Киева выехал автобус с 18 казахстанцами

Здание посольства Казахстана в Украине. Фото: instagram.com/kazembukr

От здания казахстанского посольства в Киеве отъехал автобус с 18 гражданами Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале посольства.

"Сегодня из посольства Казахстана в Киеве выехал очередной автобус с гражданами РК – 18 человек, из них 4 детей.

На Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в город Катовице (Польша), после чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан", – сообщили в казахстанском посольстве.

Ранее казахстанцев, оставшихся в Украине, информировали о подготовке данного рейса. Сегодня в МИД РК рассказали о том, как проходит эвакуация казахстанцев из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959114-posolstvo-kazahstana-v-ukraine-iz-kieva-vyehal-avtobus-s-18-kazahstantsami/