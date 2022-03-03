FlyArystan запускает рейс Актау – Баку с 1 апреля

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Казахстанская авиакомпания FlyArystan с 1 апреля запустит прямые рейсы из Актау в Баку, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Новые прямые рейсы из Казахстана в Азербайджан будут осуществляться с 1 апреля этого года по пятницам и воскресеньям, по направлению Актау – Баку.

По данным авиаперевозчика, казахстанские самолеты будут прилетать в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

"Актау – одна из пяти баз FlyArystan в Казахстане. Поэтому мы с радостью объявляем о расширении маршрутной сети лоукостера новыми направлениями из Мангистау.

Вслед за действующими рейсами в Турцию, ОАЭ и Грузию, в скором времени самолеты лоукостера полетят в столицу Азербайджана – солнечный Баку", – сообщили представители авиакомпании.

Ранее мы рассказали, что происходит в казахстанском небе в связи с тем, что часть авиакомпаний изменила свои маршруты из-за конфликта между Украиной и Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959105-flyarystan-zapuskaet-reys-aktau-baku-s-1-aprelya/