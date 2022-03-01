Передвижение военной техники внутри Казахстана объяснили в Минобороны

Иллюстративное фото: Минобороны РК

В Министерстве обороны Казахстана опровергли распространяющиеся в соцсетях фейки о том, что Казахстан якобы вступает в войну против Украины, стягивая войска на запад и север страны.

Как сообщили в Минобороны, на распространяемых в соцсетях видео запечатлено передвижение военной техники в рамках боевой подготовки войск. Это плановое мероприятие.

"Для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в городе Щучинске передислоцирована военная техника из Семейского гарнизона. С 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении. В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ", — говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны республики.

Напомним, как ранее заявляли в Минобороны РК, запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958713-peredvizhenie-voennoy-tehniki-vnutri-kazahstana-obyasnili-v-minoborony/