МЧС: Проверка сирен в Казахстане не имеет отношения к геополитической ситуации в мире

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проверка системы оповещения в Казахстане не имеет отношения к геополитической ситуации в мире. С таким заявлением выступил Департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК, передает NUR.KZ.

В ведомстве сообщают, что 1 марта в стране проходит проверка системы оповещения гражданской защиты. Длиться мероприятие будет с 9 утра до 12.00.

"В этой связи всем гражданам Республики Казахстан сообщаем, что проверка системы оповещения не имеет отношения к геополитической ситуации, происходящей в мире. Это ежегодное мероприятие с целью обеспечения безопасности граждан страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также призываем граждан не поддаваться панике, если услышите звуковой сигнал", - сообщили в МЧС.

Там напомнили, что, услышав сирену, нужно включить телевизор или радио, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

"Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях", - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанцев призвали сохранять спокойствие при включении сирен 1 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958438-mchs-proverka-siren-v-kazahstane-ne-imeet-otnosheniya-k-geopoliticheskoy-situatsii-v-mire/