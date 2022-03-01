По всему Казахстану прозвучат сирены. Граждан призвали сохранять спокойствие

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Казахстанцев призвали сохранять спокойствие при включении сирен 1 марта. По информации МЧС РК, это необходимо для технической проверки готовности системы оповещения, передает NUR.KZ.

Проверка проводится в рамках Всемирного дня Гражданской обороны.

Как отметили в МЧС, учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

Отмечается, что сирены казахстанцы услышат с 09:00 до 12:00.

В Алматы, по информации пресс-службы городского ДЧС, проверка системы оповещения начнется в 10:10.

О том, что нужно делать при включении электросирены, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958352-po-vsemu-kazahstanu-prozvuchat-sireny-grazhdan-prizvali-sohranyat-spokoystvie/