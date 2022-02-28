Снег на севере, дождь на юге: какой будет погода в первые дни весны в Казахстане

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Эксперты составили прогноз погоды в Казахстане на грядущие три дня, с 1 по 3 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали синоптики, погода в Казахстане в первые дни весны обещает быть неустойчивой.

Из-за прохождения фронтальных разделов на севере выпадет снег и будет метель с усилением ветра. При этом на юге метеорологи ждут дождей с грозами.

Также в целом по республике ожидается туман и гололед.

Вместе с тем, эксперты ожидают колебаний температуры воздуха:

на западе : ночью - понижение до 2-10 градусов мороза, днем - повышение до 2-15 градусов тепла;

: ночью - понижение до 2-10 градусов мороза, днем - повышение до 2-15 градусов тепла; на севере , востоке и в центре: ночью - похолодание до 15-20 градусов мороза, днем - от 0 до 10 градусов мороза;

, и в ночью - похолодание до 15-20 градусов мороза, днем - от 0 до 10 градусов мороза; на юге и юго-востоке: ночью - от 0 до 8 градусов мороза, днем - 5-15 градусов тепла.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла, ночью - от нуля до плюс 2 градусов.

На территории Нур-Султана 1 марта будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит минус 4-6 градусов, ночью - 13-15 градусов мороза.

В Шымкенте в первый день весны синоптики обещают дождь. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, ночью будет плюс 3-5 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 10 регионах страны ожидается штормовая погода. Кроме того, жителей двух регионов предупредили о повышении уровня воды в реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958350-sneg-na-severe-dozhd-na-yuge-kakoy-budet-pogoda-v-pervye-dni-vesny-v-kazahstane/