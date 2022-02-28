Жителей 10 областей Казахстана предупредили о непогоде в понедельник
Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов страны о штормовой погоде на сегодня, 28 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, сегодня на севере и юго-востоке Костанайской области ожидается туман.
На юго-востоке и на западе Акмолинской области, а также в Нур-Султане временами тоже будет туман.
На севере Актюбинской области синоптики обещают ухудшение видимости из-за тумана.
Сегодня утром и днем в горных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь и гроза. Скорость ветра на западе региона, а также в горных и предгорных районах составит 15-20 м/с.
В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
На севере, востоке и в центре Атырауской области, а также в Атырау возможен туман.
На западе и на северо-западе Западно-Казахстанской области будет гололед. На западе и на севере региона синоптики обещают туман. В Уральске сегодня утром ожидается туман, днем - гололед.
На юге Павлодарской и Северо-Казахстанской областей прогнозируется туман.
В центре Кызылординской области будет туман с ветром до 15-20 м/с.
На севере и на западе Карагандинской области так же возможен туман.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958305-zhiteley-10-oblastey-kazahstana-predupredili-o-nepogode-v-ponedelnik/