Жителей 10 областей Казахстана предупредили о непогоде в понедельник

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов страны о штормовой погоде на сегодня, 28 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, сегодня на севере и юго-востоке Костанайской области ожидается туман.

На юго-востоке и на западе Акмолинской области, а также в Нур-Султане временами тоже будет туман.

На севере Актюбинской области синоптики обещают ухудшение видимости из-за тумана.

Сегодня утром и днем в горных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь и гроза. Скорость ветра на западе региона, а также в горных и предгорных районах составит 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области, а также в Атырау возможен туман.

На западе и на северо-западе Западно-Казахстанской области будет гололед. На западе и на севере региона синоптики обещают туман. В Уральске сегодня утром ожидается туман, днем - гололед.

На юге Павлодарской и Северо-Казахстанской областей прогнозируется туман.

В центре Кызылординской области будет туман с ветром до 15-20 м/с.

На севере и на западе Карагандинской области так же возможен туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958305-zhiteley-10-oblastey-kazahstana-predupredili-o-nepogode-v-ponedelnik/