О подъеме уровня воды в реках предупредили жителей двух регионов Казахстана

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В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях в ближайшие дни может заметно повыситься уровень воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу метеорологов, с сегодняшнего дня и до 2 марта в указанных регионах ожидается повышение температуры воздуха.

В связи с этим, как отмечают специалисты, уровень воды в бассейнах местных рек повысится за счет формирования талого стока.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в десяти регионах Казахстана сегодня ожидается штормовая погода, в том числе в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958346-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah-predupredili-zhiteley-dvuh-regionov-kazahstana/