Митинг за чистый воздух пройдет в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Алматы пройдет санкционированный митинг за чистый воздух. Его цель - выразить обеспокоенность состоянием экологии города. Состоится мероприятие 26 февраля текущего года, передает NUR.KZ.

Как рассказали в акимате Алматы, митинг пройдет с 12.00 до 14.00 в сквере имени Шокана Валиханова - перед зданием Академии наук по улице Шевченко.

Как отмечают активисты в Instagram, смог в Алматы сказывается на здоровье жителей.

"Наверное, каждая алматинка и каждый алматинец, а также и гости нашего города успели заметить невооруженным глазом висящую над городом пелену густого серого смога во время излюбленных походов в горы. Очевидно, мы все дышим этим воздухом.

Экологическая катастрофа никого не обходит стороной, вне зависимости от уровня вашего заработка, профессии, возраста, этнической и гендерной принадлежности, политических взглядов и сексуальной ориентации. Проблема касается абсолютно всех жителей и гостей нашего любимого города", -

Напомним, ранее депутаты маслихата Алматы озаботились экологической обстановкой в городе. Комиссия по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств посетила ТЭЦ-2. Отмечалось, что депутаты будут курировать работу специальной комиссии и оперативно реагировать на поступающие обращения со стороны граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956567-miting-za-chistyy-vozduh-proydet-v-almaty/