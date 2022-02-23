Набор рабочих для строительства АЭС: в Минэнерго ответили на слухи об объявлении

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Глава Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Жаслан Касенов высказался в СЦК по поводу объявлений о наборе работников для строительства АЭС в нашей стране. Ранее оно появилось на популярной интернет-площадке объявлений, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга Касеновой сообщили, что в начале декабря на популярном сервисе объявлений появились вакансии специалистов для работы вахтовым методом на строительстве АЭС на территории села Улькен.

В нем говорилось, что для работ якобы требовались сварщики, бетонщики и другие разнорабочие. В среднем обещали платить от 200 тыс. тенге.

"Звонили по номерам автору объявления, но там ответили, что уже набрали сотрудников. Скажите, насколько это правда? Набирались ли сотрудники для строительства?", – поинтересовались участники брифинга.

В ответ глава департамента сообщил, что это фейк.

"Объявление не соответствовало действительности. Это фейковая информация", – заявил Касенов.

Напомним, в ходе того же брифинга Жаслан Касенов рассказал, во сколько может обойтись строительство АЭС для Казахстана.

Также он отметил, что Казахстан изучает опыт шести стран в атомной энергетике для эффективного развития этой сферы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957522-nabor-rabochih-dlya-stroitelstva-aes-v-minenergo-otvetili-na-sluhi-ob-obyavlenii/