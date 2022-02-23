Еще одну авиационную бомбу нашли в песках Жамбылской области (фото)

Фото: ДП Жамбылской области

Еще одну авиационную бомбу обнаружили в песках в Байзакском районе. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

22 февраля в 14.30 часов в полицию обратиться 29-летний мужчина и рассказал, что в 15 километрах от села Акжар Байзакского района в песке на территории бывшего военного полигона найден снаряд.

Фото: ДП Жамбылской области

На место были направлены саперы департамента полиции и войсковой части 28349 РГК "Юг".

Здесь специалисты установили, что обнаруженный снаряд является осколочно-фугасной авиационной бомбой ОФАБ-100.

Фото: ДП Жамбылской области

После тщательного исследования саперы вывезли бомбу на учебный полигон села Айша-Биби Жамбылского района для утилизации.

Фото: ДП Жамбылской области

Напомним, ранее стало известно, что житель Байзакского района нашел другую 500-килограммовую авиационная бомбу 1962 года выпуска. Она тоже была вывезена на полигон для обезвреживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957521-esche-odnu-aviatsionnuyu-bombu-nashli-v-peskah-zhambylskoy-oblasti-foto/