Утильсбор для легковых авто и сельхозтехники снизят на 50% в Казахстане

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Вице-премьер Роман Скляр в эфире телеканала "Хабар 24" озвучил новые ставки на утильсбор на автомобили, передает корреспондент NUR.KZ.

"Принято решение взвешенное - уровень стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50% ставку (утильсбора - прим. ред.) на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники", - сообщил в интервью Скляр.

Напомним, что в январе была прекращена деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами. Поводом для этого стала критика со стороны Касым-Жомарта Токаева.

Новым оператором по утильсбору в Казахстане стала госорганизация "Жасыл Даму".

Новые ставки обещали рассмотреть и утвердить до конца февраля. Несколько дней назад стало известно, что это произойдет сегодня, 24 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957450-novye-stavki-na-utilsbor-ozvuchil-roman-sklyar/