Высокие счета астанчан за электроэнергию объяснили в "Астана-РЭК"

Иллюстративное фото: pixabay.com

В АО "Астана-РЭК", в отношении которого Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики назначил внеплановую проверку, объяснили, почему в феврале астанчане получили такие высокие счет за электроэнергию. Разъяснения появилось на официальном сайте компании.

Ранее в Миннацэкономики сообщали, что проведут проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана – РЭК". Причиной стали многочисленные жалобы горожан на необоснованно высокие суммы в квитанциях за первые месяцы 2022 года.

Объясняется это тем, что из-за вспышки "омикрона" в конце года в компании была нехватка линейного персонала, который снимал показания счетчиков.

"В январе 2022 года по частному сектору сотрудниками компании сняты фактические показания, которые в некоторых случаях выше среднесуточного расхода, выставленных в декабре 2021 года.

Таким образом, потребители индивидуальных жилых домов в своих квитанциях увидели начисления за фактическое потребление электроэнергии в январе 2022 года и неучтенный объем за декабрь 2021 года. Всем потребителям, обратившимся в компанию, специалисты дают подробные разъяснения", - объясняют в "Астана - РЭК".

В компании извинились за причиненные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956956-vysokie-scheta-astanchan-za-elektroenergiyu-obyasnili-v-astana-rek/