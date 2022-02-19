Аким Актау представил альтернативу пластиковым тюльпанам за 15 млн тенге (фото)

Одна из версий. Эскиз: Nurdaulet Kilybay/Facebook

Аким Актау Нурдаулет Килыбай представил альтернативу нашумевшему "Цветочному полю" из пластиковых тюльпанов за 15 млн тенге. Эскизами градоначальник поделился на своей официальной странице в Facebook.

По словам акима Актау, после январских событий "Цветочное поле" на площади Ынтымак вышло из стоя, пострадало самое дорогое - электроника.

Незавершенную инсталляцию Нурдаулет Килыбай предложил заменить на новую.

"На этот раз в композиции решили написать название нашего города, где будут ивы и живые цветы. Подготовлено две версии. Как вы думаете, что лучше?" - поинтересовался градоначальник у горожан.

Две версии. Эскизы: Nurdaulet Kilybay/Facebook

Он добавил, что в эскизе возможны изменения.

Одна из версий в темное время суток. Эскизы: Nurdaulet Kilybay/Facebook

Две версии. Эскизы: Nurdaulet Kilybay/Facebook

Напомним, осенью 2021 года жителей Актау возмутила "клумба" с пластиковыми тюльпанами за 15 млн тенге. Позже стало известно, что они стали разваливаться. Аким города заявил, что если подрядчик не доведет проект до ума, то деньги ему не заплатят.

Недавно дети превратили "поле" в горку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956944-akim-aktau-predstavil-alternativu-plastikovym-tyulpanam-za-15-mln-tenge-foto/