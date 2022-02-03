"Тюльпановое поле" в Актау за 15 млн тенге превратилось в горку для детей

Дети катаются с горки. Кадр из видео: lada.kz

Нашумевшее "цветочное поле" за 15 млн тенге в Актау потеряло все свои "тюльпаны" после январских событий. Сейчас по пустой горке катаются дети. Эти кадры попали на видео.

От инсталляции с пластиковыми тюльпанами на площади Ынтымак в Актау сейчас осталась только наклонная платформа, выполнявшая функцию самого "поля". Сейчас с этой горки катаются дети, сообщает издание Lada.kz. Видео детей казахстанцы рассылают в социальных сетях.

Эту ситуацию прокомментировал менеджер компании компании "Clover media group", занимавшейся установкой инсталляции, Олжас Нурланов. Он отметил, что знает об этих видеороликах, но компания никак не может повлиять на ситуацию.

"К сожалению, с этим мы ничего сделать не можем. Периодически наш механик ходит и поправляет настил. Делает замечание одним, приходят другие дети", – заявил Нурланов.

Он подчеркивает, что все электрические элементы, предназначавшиеся для питания подсветки, отсоединены. Угрозы удара электрическим током нет.

Тем не менее, инсталляция находится у проезжей части, что может привести к несчастным случаям. Олжас Нурланов рассказал, что собирается обратиться в департамент полиции, чтобы обеспечить безопасности детей.

"После январских событий, к сожалению, много чего порвали и местами сожгли. В настоящее время мы ожидаем решение акимата по поводу дальнейших действий с "Цветочным полем", – добавил менеджер компании.

Напомним, что в середине октября прошлого года жителей Актау возмутила инсталляция с пластиковыми тюльпанами на площади Ынтымак. Буквально к концу месяца стали появляться кадры поломанных и повалившихся цветов. Сообщалось, что стоимость конструкции составляет 15 млн тенге.

Позже Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК заявил, что инсталляцию "Цветочное поле" установили по заявлению жителей города Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954412-tyulpanovoe-pole-v-aktau-za-15-mln-tenge-prevratilos-v-gorku-dlya-detey/