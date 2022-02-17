5-месячную девочку с растущим животом доставили из СКО в Нур-Султан

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5-месячную девочку с растущим из-за скопления жидкости животом, чьи родители заявили об отказе в лечении в столичном центре, отправили из Петропавловска в Нур-Султан. Об этом сообщили в управлении здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве озвучили подробности ситуации. Здесь заявили, что 5-месячный ребенок находился на стационарном лечении в детской областной больнице в Петропавловске с диагнозом: гепатит неясной этиологии, гипохромная анемия 2 степени.

3 января 2022 года малышка поступила в отделение с клиникой желтушного синдрома. В дальнейшем на фоне гепатита неясной этиологии у нее развился асцит. Проводились диагностические мероприятия на предмет наличия вирусного, аутоиммунного гепатита.

"На протяжении стационарного лечения 4 раза проводилась телемедицина со специалистами Национального научного центра материнства и детства в Нур-Султане, исполнялись все рекомендации по дообследованию и лечению.

Официального отказа от Национального научного центра материнства и детства не поступало. Информация врача о якобы отказе в госпитализации в столичный центр была преждевременной", - рассказали в управлении здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что после проведения очередной консультации посредством телемедицины 16 февраля ребенок санитарным реанимобилем в сопровождении медработников переведен в Национальный научный центр материнства и детства в Нур-Султане, где госпитализирован для дальнейшего более углубленного обследования и лечения.

Напомним, ранее родители 5-месячной малышки обратились с криком о помощи. Они рассказали, что дочь с января лечат в больнице в Петропавловске. Однако к 15 февраля у ребенка живот вырос вдвое из-за скопления жидкости. Супруги боялись последствий и хотели, чтобы их отправили в столичный центр. Однако, по их словам, получили отказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956635-5-mesyachnuyu-devochku-s-rastuschim-zhivotom-dostavili-iz-sko-v-nur-sultan/