"Угасает на глазах": родители малышки с растущим животом в СКО заявили об отказе в лечении
В Северо-Казахстанской области родители 5-месячной девочки с растущим из-за скопления жидкости животом пожаловались на то, что им отказывают в лечении. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает Sputnik Казахстан.
Наталья и Андрей Мелехины обратились с криком о помощи. Их долгожданная дочь находится в тяжелом состоянии. При этом, считают супруги, медики не оказывают полноценную помощь.
Мама ребенка говорит, что 3 января они поступили в областную детскую больницу из района с подозрением на желтуху. Малышку лечили, но через некоторое время у нее стал расти живот.
"Врачи провели обследование и обнаружили жидкость. Снова назначили лечение, но все безуспешно. К 15 февраля живот вырос вдвое. Просто страшно это видеть, ребенок мучается, даже покушать не может. При этом в столичный центр материнства и детства нас отказались взять на лечение", - сообщила женщина.
Она боится, что промедление в назначении адекватного лечения может привести к страшным последствиям.
"Ребенок на глазах угасает. Она же есть не может, у нее там все органы зажаты. Дочь в ужасном состоянии. Как можно тянуть в таком положении?" - возмущается отец Андрей Мелехин.
В многопрофильной детской областной больнице сообщили, что девочке поставлен диагноз: гепатит с асцитом. Сейчас ведутся переговоры для определения дальнейшей тактики лечения с Национальным научным центром материнства и детства.
По поводу ситуации высказались и в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.
"На данный момент официального отказа от Национального научного центра материнства и детства еще не было. Сейчас руководство управления и детской областной больницы ведет переговоры с администрацией ННЦМИД, будет проведена телемедицина с центром, где примут аргументированные решения", - заверили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956528-ugasaet-na-glazah-roditeli-malyshki-s-rastuschim-zhivotom-v-sko-zayavili-ob-otkaze-v-lechenii/