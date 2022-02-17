"Угасает на глазах": родители малышки с растущим животом в СКО заявили об отказе в лечении

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В Северо-Казахстанской области родители 5-месячной девочки с растущим из-за скопления жидкости животом пожаловались на то, что им отказывают в лечении. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает Sputnik Казахстан.

Наталья и Андрей Мелехины обратились с криком о помощи. Их долгожданная дочь находится в тяжелом состоянии. При этом, считают супруги, медики не оказывают полноценную помощь.

Мама ребенка говорит, что 3 января они поступили в областную детскую больницу из района с подозрением на желтуху. Малышку лечили, но через некоторое время у нее стал расти живот.

"Врачи провели обследование и обнаружили жидкость. Снова назначили лечение, но все безуспешно. К 15 февраля живот вырос вдвое. Просто страшно это видеть, ребенок мучается, даже покушать не может. При этом в столичный центр материнства и детства нас отказались взять на лечение", - сообщила женщина.

Она боится, что промедление в назначении адекватного лечения может привести к страшным последствиям.

"Ребенок на глазах угасает. Она же есть не может, у нее там все органы зажаты. Дочь в ужасном состоянии. Как можно тянуть в таком положении?" - возмущается отец Андрей Мелехин.

В многопрофильной детской областной больнице сообщили, что девочке поставлен диагноз: гепатит с асцитом. Сейчас ведутся переговоры для определения дальнейшей тактики лечения с Национальным научным центром материнства и детства.

По поводу ситуации высказались и в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.

"На данный момент официального отказа от Национального научного центра материнства и детства еще не было. Сейчас руководство управления и детской областной больницы ведет переговоры с администрацией ННЦМИД, будет проведена телемедицина с центром, где примут аргументированные решения", - заверили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956528-ugasaet-na-glazah-roditeli-malyshki-s-rastuschim-zhivotom-v-sko-zayavili-ob-otkaze-v-lechenii/