Отток населения из Казахстана вырос на 10 процентов в 2021 году

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Число казахстанцев, эмигрировавших за рубеж, в 2021 году выросло до 32 209 человек. Это на 10,6% больше, чем в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на данные бюро национальной статистики.

По данным ведомства, в прошлом году на постоянное место жительство в Казахстан переехало 10 982 человека. Это на 4,1% меньше, чем в 2020 году.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней миграции в 2021 году составило 21 227 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 85,5% и 85,3% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 10,5%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: Мангистауской (239 человек) области и городах Нур-Султан (31 906 человек) Алматы (29 253 человека) и Шымкент (9 774 человека).

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Казахстане был установлен новый рекорд рождаемости, когда родилось 450 тысяч детей. Тем самым преодолен предыдущий рекорд 2020 года.

Напомним, что численность населения Казахстана в 2021 году выросла на 248 тысяч человек до 19 125 620 казахстанцев. Это на 1,3% больше, чем в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956555-ottok-naseleniya-iz-kazahstana-vyros-na-10-protsentov-v-2021-godu/