Старый герб на здании прокуратуры привлек внимание в Алматинской области

Фото: Аскарбек Казангап/Facebook

Герб старого образца заметили внимательные пользователи на здании прокуратуры Илийского района. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях разместили фото старого герба на здании Илийской районной прокуратуры. На нем слово "Казахстан" не обновили на латинское - "Qazaqstan".

Автор поста обращает внимание, что общие ко всем требования, видимо, не касаются работников надзорного органа.

"Надпись на гербе до сих пор не заменена на латиницу. Если учесть, что еще четыре года назад госучреждения обязали заменить госсимволы старого образца, то надзорный орган, видимо, не спешит следовать предъявляемым требованиям", - отметил Аскарбек Казангап.

В прокуратуре Алматинской области отреагировали на пост. В ведомстве отметили, что факт был принят во внимание руководством прокуратуры Илийского района и государственный герб на здании надзорного органа уже заменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956383-staryy-gerb-na-zdanii-prokuratury-privlek-vnimanie-v-almatinskoy-oblasti/