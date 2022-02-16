Морозы до 33 градусов придут в Казахстан в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - с 17 по 19 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали эксперты, в ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием обширного антициклона из районов Черного моря.

В связи с этим в стране будет погода без осадков. Лишь на крайнем севере, а с 17 февраля - в горных районах юго-востока Казахстана, будет выпадать снег.

Вместе с тем казахстанцы могут ждать сильных морозов:

на севере ночью температура сохранится в пределах 10-23 градусов мороза;

ночью температура сохранится в пределах градусов мороза; в центре и на востоке ожидается 17-27 , в отдельных регионах - 33 градуса мороза;

и на ожидается , в отдельных регионах - на юге будет от 5 до 15 градусов мороза.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы осадков не будет. Днем столбики термометров покажут минус 5-7 градусов, ночью - минус 11-13 градусов.

На территории Нур-Султана синоптики обещают погоду без осадков. Днем температура воздуха составит минус 8-10 градусов, ночью - минус 13-15 градусов.

В Шымкенте 17 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, ночью - минус 7-9 градусов.

Напомним, сегодня утром мы сообщали о том, что непогода парализовала движение в десяти регионах Казахстана.

Также синоптики рассказали о том, какой погоды ждать казахстанцам в грядущую весну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956352-morozy-do-33-gradusov-pridut-v-kazahstan-v-blizhayshie-dni/