Какой будет весна в этом году в Казахстане, рассказали синоптики

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Весной 2022 года в Казахстане можно ожидать чуть больше теплых дней, чем обычно в этот период. Специалисты РГП "Казгидромет" выпустили пилотный проект сезонного прогноза на три весенних месяца.

Весной, по прогнозам синоптиков, ожидается больше дней с температурой выше привычной нормы. Метеорологи сделали предварительные прогнозы на каждый из весенних месяцев.

В марте средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части страны. Тем не менее, в Западно-Казахстанской области и на северо-западе Атырауской области температура, скорее всего, не будет отличаться от привычной в это время года.

В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус. Такой же как обычно погода будет только в Западно-Казахстанской области, на большей части ВКО и на юго-востоке Алматинской области.

В мае почти во всем Казахстане температура воздуха не будет отличаться от нормы. Тем не менее, в северных, центральных и восточных регионах многие майские дни могут быть холоднее примерно на 1 градус. Предполагается, что причиной этому станут затоки холодных воздушных масс из районов Сибири.

Говоря об осадках этой весной, синоптики прогнозируют, что:

в марте количество осадков будет привычным на большей части Казахстана и чуть выше нормы в северо-западной части страны;

количество осадков будет привычным на большей части Казахстана и чуть выше нормы в северо-западной части страны; в апреле осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, но на западе и на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а также в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, количество осадков будет в районе нормы;

осадки ожидаются меньше нормы на большей части республики, но на западе и на крайнем севере страны, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а также в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, количество осадков будет в районе нормы; в мае прогнозируется привычное количество осадков на большей части республики. Меньше обычного осадки будут выпадать в Кызылординской и Туркестанской, в Костанайской и в западной половине Карагандинской областей, а также в северо-западной половине Жамбылской области и на крайнем юго-востоке Актюбинской области.

Сообщается также, что теперь сезонные прогнозы будут составляться шесть раз в год:

15 февраля на весну (март-май);

15 марта на теплый период (апрель-октябрь);

15 мая на лето (июнь-август);

15 августа на осень (сентябрь-ноябрь);

15 октября на холодный период (ноябрь-март);

15 ноября на зиму (декабрь-февраль).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956304-kakoy-budet-vesna-v-etom-godu-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/