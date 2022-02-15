Бабушка случайно забыла трехлетнюю внучку в автобусе в Петропавловске

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3-летняя девочка потерялась в Петропавловске. Бабушка, с которой оставался ребенок, не смогла объяснить, что произошло, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Потерявшуюся девочку обнаружил в салоне маршрутного автобуса водитель. Он и привел ребенка в пункт полиции. Больше часа она провела в полицейском подразделении в Петропавловске.

Информация о найденной девочке была передана в Центр оперативного управления УП города.

"Она сразу пошла ко мне на руки и перестала плакать. Мы купили ей сладости. Кроме имени мамы, она ничего не смогла рассказать", - рассказал участковый инспектор полиции Жанбота Кайыркенов.

Поскольку с заявлением в "102" никто не обращался, девочка больше часа провела в полицейском подразделении в Петропавловске. К ней приехала инспектор ювенальной полиции, отметили стражи порядка.

Тем временем, жительница областного центра, обнаружив пропажу ребенка, начала собственные поиски дочери. Старшая по дому в районе Береке просматривала камеры, а мама девочки обратилась в полицию. Женщине сообщили, что найденная девочка находится в полицейском модуле на другом конце города. По фотографиям мама узнала свою дочь.

"Это как страшный сон. Как будто бы не со мной этой происходило. Я растерялась, металась по улицам, не знала, куда бежать. За это время какие только мысли не пришли мне в голову. Я думала, вдруг она замерзла на улице. Когда полицейский мне сказал, что моя девочка находится с его коллегами и с ней все хорошо, я расплакалась еще больше. Так быстро, так слаженно. Какое счастье, что нас защищают такие люди", - заявила женщина.

Выяснилось, что бабушка с внучкой ехали в автобусе. Девочка уснула, а пенсионерке стало плохо в пути. Женщина не помнит, как вышла из автобуса и пошла домой, оставив ребенка в салоне общественного транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956155-babushka-sluchayno-zabyla-trehletnyuyu-vnuchku-v-avtobuse-v-petropavlovske/