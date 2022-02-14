Опубликовано новое постановление главного санврача Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление о карантинных мерах на территории столицы. Об этом сообщается на официальном сайте городского ДСЭК.

Новый документ вносит изменения в более ранние постановления главного санврача города.

В частности, указывается, что все школьники города возвращаются к офлайн-формату обучения в соответствии с постановлением главного санврача Казахстана.

Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что ранее постановление о возвращении школьников к традиционному формату обучения подписал и.о. главного санврача Казахстана.

Позже документ о переходе на офлайн-обучение подписал и.о. главного санврача Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956079-opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-nur-sultana/