Опубликовано новое постановление главного санврача Нур-Султана
Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление о карантинных мерах на территории столицы. Об этом сообщается на официальном сайте городского ДСЭК.
Новый документ вносит изменения в более ранние постановления главного санврача города.
В частности, указывается, что все школьники города возвращаются к офлайн-формату обучения в соответствии с постановлением главного санврача Казахстана.
Постановление вступило в силу с сегодняшнего дня.
С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.
Напомним, что ранее постановление о возвращении школьников к традиционному формату обучения подписал и.о. главного санврача Казахстана.
Позже документ о переходе на офлайн-обучение подписал и.о. главного санврача Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956079-opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-nur-sultana/