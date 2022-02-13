Заблудившегося пастуха нашли в 30 км от зимовки в Костанайской области (видео)
Костанайские спасатели нашли заблудившегося пастуха. Молодой человек потерялся из-за сильной метели, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.
По информации спасателей, в 10 утра 24-летний парень вышел за табунами и не вернулся. Уже во второй половине дня заблудившегося мужчину в 30 километрах нашли от зимовки Жарыкуй.
Как оказалось, молодой человек из-за сильной метели не мог найти дорогу.
К счастью, с пастухом все в порядке, в медицинской помощи он не нуждался. Спасатели доставили молодого человека в поселок Амангельды.
В поисках были задействованы два человека личного состава и одна единица техники ДЧС.
Напомним, что пропавшего несколько недель назад пастуха ищут в Атырауской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955900-zabludivshegosya-pastuha-nashli-v-30-km-ot-zimovki-v-kostanayskoy-oblasti-video/