Пропавшего несколько недель назад пастуха ищут в Атырауской области (фото, видео)

Поиски пропавшего. Фото: ДЧС Атырауской области

Поиски пропавшего пастуха ведутся в Атырауской области, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

По информации спасателей, накануне утром к ним поступило сообщение о том, что пропавшего пастуха не могут найти своими силами в Жылыойском районе.

Отмечается, что 27 января мужчина вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска в сторону Кульсары и до настоящего времени не вернулся.

В ДЧС подчеркнули, что спасатели искали пропавшего на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал.

В поисках участвовали 3 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Атырауской области, 4 сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.

Напомним, что ранее мы писали о пропавшем в Атырауской области мужчине. К поисковой операции был подключен вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955869-propavshego-neskolko-nedel-nazad-pastuha-ischut-v-atyrauskoy-oblasti-foto-video/