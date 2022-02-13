Пропавшего несколько недель назад пастуха ищут в Атырауской области (фото, видео)
Поиски пропавшего пастуха ведутся в Атырауской области, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.
По информации спасателей, накануне утром к ним поступило сообщение о том, что пропавшего пастуха не могут найти своими силами в Жылыойском районе.
Отмечается, что 27 января мужчина вышел из скотоводческого хозяйства на участке Сарыкаска в сторону Кульсары и до настоящего времени не вернулся.
В ДЧС подчеркнули, что спасатели искали пропавшего на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал.
В поисках участвовали 3 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Атырауской области, 4 сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.
Напомним, что ранее мы писали о пропавшем в Атырауской области мужчине. К поисковой операции был подключен вертолет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955869-propavshego-neskolko-nedel-nazad-pastuha-ischut-v-atyrauskoy-oblasti-foto-video/