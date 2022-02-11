На убийство бездомных животных перестанут выделять миллионы тенге в Казахстане

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Замглавы Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии на брифинге в СЦК заявил, что со 2 марта областям и городам Казахстана перестанут выделять десятки миллионов тенге на отлов и уничтожение бродячих животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Данияр Тургамбаев, регулировать численность бездомных животных в Казахстане со 2 марта начнут только с помощью стерилизации.

"Мы запросили у местных исполнительных органов статистику - регионы тратили примерно от 60 до 150 млн тенге на отлов и уничтожение бродячих животных.

Со вступлением в силу закона от 2 марта на уничтожение деньги уже не будут выделяться в таких объемах, у нас регулирование численности будет только путем стерилизации", - заявил спикер.

В новом законе об ответственном обращении с животными, который вступит в силу 2 марта 2022 года, этот пункт прописан в статье 25:

"Регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, иных химических препаратов, запрещается".

Ранее в Минэкологии рассказали, когда в Казахстане закроют дельфинарии и передвижные зоопарки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955732-na-ubiystvo-bezdomnyh-zhivotnyh-perestanut-vydelyat-milliony-tenge-v-kazahstane/