Министр сельского хозяйства приехал домой к требовавшему его отставки фермеру

Встреча главы МСХ с фермерами в Мангистау. Фото: МСХ РК

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев побывал с рабочей поездкой в Мангистауской области, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в регионе. Приехал он домой и к фермеру, который в декабре прошлого года требовал его отставки, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе МСХ, на месте выяснилось, что фермер разводит лошадей и верблюдов, однако животные у него не зарегистрированы. Если с ними что-то случится, то получить компенсацию у государства мужчина не сможет. Ведь на бумаге и в статистике этих животных не существует, нигде по учету они не проходят.

Оказалось, что житель Мангистауской области в этом не одинок. Многие фермеры не регистрируют скот, поэтому в случае ЧП не получат деньги от государства.

Встреча главы МСХ с фермерами в Мангистау. Фото: МСХ РК

При этом люди требуют субсидии - хотя в министерстве никак не могут выделить средства на несуществующих животных.

"С тех пор, как Ербол Карашукеев стал министром, мы в третий раз открываем для фермеров "зеленый" коридор: это значит, что они могут бесплатно зарегистрировать неучтенный скот", - сообщили в пресс-службе МСХ.

По закону регистрировать животных необходимо в течение двух месяцев с момента их появления на свет, а в случае опоздания выплачивается пеня. Однако при открытом "зеленом" коридоре пеню платить не нужно.

Нынешний "зеленый" коридор открыт с 1 февраля до 31 мая 2022 года.

Встреча главы МСХ с фермерами в Мангистау. Фото: МСХ РК

Напомним, в декабре 2021 года фермеры во время встречи с министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым потребовали его отставки. Аграрии заявили, что устали терпеть летние засухи, а от чиновников помощи и поддержки не дождешься.

Летом прошлого года в Мангистауской области наблюдался дефицит кормов из-за отсутствия осадков. Скот просто падал и погибал по пути на пастбища. Фермеры просили объявить в регионе режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955697-ministr-selskogo-hozyaystva-priehal-domoy-k-trebovavshemu-ego-otstavki-fermeru/